Após ser baleado, adolescente de 16 anos morre em hospital de Resende

Matéria publicada em 23 de abril de 2022, 09:26 horas

Resende- Na noite de sexta-feira, 22, um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado no Bairro Vicentina, em Resende.

De acordo com policiais do 37º batalhão da PM, testemunhas informaram a mãe da vítima que o adolescente estava na rua próximo de sua residência quando dois homens correram atrás dele e efetuaram vários disparos. De acordo com a PM, a vítima foi socorrida pelo Samu até o hospital de emergência onde veio a falecer.

A mãe da vítima foi conduzida pela PM para a 89ª Delegacia de Polícia onde o fato foi registrado, não havendo necessidade de perícia no local do crime.