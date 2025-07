Após tentativa de fuga, jovem é preso com drogas no Santa Inês, em BM

Barra Mansa – Um jovem de 23 anos foi preso na noite deste domingo (20) por suspeita de tráfico de drogas em uma área conhecida como “Rampa”, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. A ação foi realizada durante patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão de Polícia Militar.

Os agentes receberam uma denúncia anônima indicando que três homens estariam vendendo drogas no local. Um deles usava camisa vinho e short preto; o segundo, camisa vermelha; e o terceiro, camisa azul.

Ao chegarem ao ponto indicado e avançarem a pé pelo terreno, os policiais visualizaram os suspeitos, que fugiram em direções diferentes ao perceberem a aproximação da equipe. O homem com camisa vinho e short preto foi alcançado após tentar se desfazer de uma sacola branca, arremessada sobre uma cerca de zinco.

Dentro da sacola, os agentes encontraram 32 pinos de cocaína. Durante a abordagem, o suspeito confessou a prática do tráfico e declarou que atuava sob ordens do chefe do tráfico da região.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, onde segue sob investigação. O jovem permaneceu preso.