Após troca de tiros, homem é baleado no Parque do Belém

Angra dos Reis – Um homem ficou baleado, após troca de tiros com os policiais dos 33º Batalhão de Policia Militar, na tarde desta sexta-feira (15), no Parque do Belém, em Angra dos Reis. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital Geral da Japuíba.

Os agentes se dirigiram ao local para averiguar a casa de um suposto gerente do tráfico no bairro. Ao chegar no local, os policiais foram alvejados por tiros e revidaram. Durante o tiroteio, um homem foi atingido e levado para o hospital.

Ainda no local, os policiais apreenderam uma pistola Glock G22, com kit de rajada, 11 munições .40, duas granadas, uma bolsa e 202 sacolés de cocaína. O material apreendido foi encaminhado para 166º Delegacia de Polícia.