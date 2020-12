Apreensão de 30 quilos de cocaína na Via Dutra representou prejuízo de R$ 1 milhão ao tráfico

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 15:22 horas

Itatiaia – Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Resende disseram nesta sexta-feira, dia 11, que a apreensão de 30 quilos de cocaína no dia anterior, representou um prejuízo de R$ 1 milhão ao crime organizado. As drogas eram transportadas por três mulheres. Um homem também foi preso, com duas mil munições de fuzil.

Eles foram capturados no km 318 da Via Dutra, em Itatiaia, dentro de dois ônibus que vinham de São Paulo.

Segundo os agentes, cada mulher transportava dez tabletes da droga em bolsas de mão. Em depoimento, as suspeitas alegaram que receberiam dinheiro pelo transporte da droga até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Policiais informaram que, as duas mulheres já possuem passagem por tráfico de drogas. O homem foi capturado em outro ônibus, com duas mil munições de fuzil nos calibres 5.56 e 7.62.

Ainda de acordo com os agentes, as presas vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual e o preso por tráfico de munições de uso restrito.

Os suspeitos foram levados para a 99ª DP (Itatiaia), e transferidos para o sistema prisional, onde ficaram à disposição da Justiça.