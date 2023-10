Apreensão feita pela PM em Barra do Piraí dá prejuízo de R$ 200 mil ao tráfico

Barra do Piraí – Seguindo orientações do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coordenado pelo Coronel Assis, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, na madrugada deste sábado (7), cerca de R$ 200 mil em drogas, incluindo cocaína e pasta base, maconha e crack.

Para se ter uma ideia do prejuízo causado ao tráfico de drogas, só em cocaína foram apreendidos mais de 13 mil pinos de cocaína, além de 925 invólucros de maconha e mais dois tabletes do mesmo entorpecente, 2470 pedras de crack e grande quantidade de pasta base, ainda a ser periciada. A apreensão aconteceu no Condomínio Amilton Baltazar.

Os agentes se depararam com um Siena e tentaram abordar o motorista, que fugiu. Após perseguição, o carro foi encontrado sem o condutor, parado no meio da rua. Com o apoio da Guarda Municipal, os policiais encontraram as drogas no porta-malas. Os itens apreendidos foram levados para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), onde o caso foi registrado.

As operações diárias em todo o Sul do estado têm sindo empreendidas pelo 5º CPA para sufocar o tráfico de drogas na região e aumentar a sensação de segurança da comunidade.