Araras e papagaio mantidos em cativeiro são apreendidos pela PM

Paulo de Frontin – Duas araras e um papagaio foram apreendidos na quarta-feira (4), por policiais militares. As aves estavam sendo mantidas em cativeiro numa casa na Rua Anita, no bairro Palmas, na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin.

Os agentes não encontraram o dono do imóvel, apenas um funcionário dele. Ao fazerem contato telefônico com o proprietário dos animais, ele informou que teria que verificar a documentação referente a posse dos animais e que, posteriormente, entraria em contato com a equipe.

Além da documentação, os PMs observaram que as aves não tinham anilhas. Outro motivo da apreensão foi o fato do dono dos animais não estar no local no momento da fiscalização dos PMs.

Os pássaros foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, na Baixada Fluminense.