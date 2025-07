Área de preservação é degradada em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Uma área de preservação permanente com cerca de 500 metros quadrados foi alvo de desmatamento e movimentação irregular de solo em Itanema, em Angra dos Reis. A infração foi identificada por policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, após denúncia anônima feita ao Linha Verde (0300 253 1177), canal do Disque Denúncia voltado ao meio ambiente.

Durante a fiscalização no local indicado, a equipe da 4ª UPAm constatou a degradação do terreno, aparentemente causada por uma máquina retroescavadeira. A ação ocorreu dentro de uma área protegida por lei. Os agentes realizaram buscas na região para tentar localizar os responsáveis, mas ninguém foi identificado no momento.

O caso foi registrado na 166ª Delegacia de Polícia, onde seguirá sob investigação.