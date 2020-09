Área de preservação permanente em Paracambi é encontrada com indícios de aterramento e terraplanagem

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 08:52 horas

Paracambi – Uma denúncia recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177) sobre desmatamento, levou policiais militares da 2ª UPAm neste domingo (06) ao município de Paracambi, onde identificaram uma área degradada de mil metros quadrados às margens do Rio Macacos.

Os policiais ambientais informaram que assim que chegaram à Rua Kardec de Souza, observaram o aterramento e terraplanagem, feitos em área de preservação permanente, mas no local não havia placas com informações sobre licenciamento e tampouco os responsáveis pelo ilícito. Por ser crime ambiental capitulado no artigo 60 da lei 9605/98, procederam à 51ª, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde solicita a população que continue a denunciar crimes ambientais no Estado do Rio através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.