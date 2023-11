Assaltantes são presos durante fuga pela mata no São Roque, em Paraty

Paraty – Dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira (3), durante a uma operação de agentes da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar de Paraty). Eles foram reconhecidos por um homem que havia sido roubado a mão armada na região litorânea de São Gonçalo.

Após o roubo os bandidos fugiram pela mata na área do bairro São Roque. A vítima acionou a PM de Paraty e durante uma varredura na área localizou os dois homens. Eles confirmaram o roubo e disse onde estaria a arma usada no crime. Além da arma, calibre 38, com seis munições, os policiais encontraram dois rádios de comunicação e três cartões de crédito.

Os homens, após receberem atendimento médico no Hospital Municipal, foram encaminhados para a 167ª DP de Paraty, onde permanecem presos.