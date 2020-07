Assassinato de menor dentro do Degase de Volta Redonda foi motivado por briga entre internos de facções criminosas rivais

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 15:05 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Arthur Tutman, disse nesta terça-feira, dia 7, o motivo pelo qual um menor de 17 anos foi asfixiado por um suspeito, também interno da unidade, no bairro Roma. Segundo o policial, a motivação do crime foi relativa a desavenças internas da facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, que eles eram associados.

O suposto autor usou um travesseiro para asfixiar o adolescente. O homicídio foi em um alojamento da unidade, onde os rapazes estavam.

O suspeito foi transferido para uma unidade do Degase, no Rio de Janeiro. Antes disso, ele prestou depoimento na 93ª DP.

O laudo de necropsia confirmou que a causa da morte do adolescente foi por asfixia.

Tuttman já concluiu o inquérito que instaurou para apurar a morte do interno. O documento foi enviado ao Ministério Público e à Justiça de Volta Redonda.

Recentemente, a unidade do Degase de Volta Redonda vem ocupando as páginas policiais de sites e jornais. Apenas no mês de junho, 17 internos fugiram da instituição. Até agora, apenas dois deles foram capturados.