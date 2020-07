Atropelamento deixa um morto e dois feridos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 18:10 horas

Barra Mansa – Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, após serem atropeladas por um carro na tarde desta quarta-feira, dia 8, no Parque Santana, em Barra do Piraí. O veículo era conduzido por um idoso, que também se feriu, após perder a direção do carro e atropelar as vítimas que estavam em um ponto de ônibus, segundo testemunhas.

Os feridos, inclusive o motorista, foram socorridos na Santa Casa de Barra do Piraí. Uma delas morreu a caminho do hospital.

A fatalidade foi registrada na 88ª DP (Barra do Piraí).