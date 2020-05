Atropelamento na Dutra deixa corpo irreconhecível

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 07:48 horas

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, acidente aconteceu na altura do km 297, em Porto Real

Porto Real – Uma pessoa morreu atropelada na noite de terça-feira (12) na altura do km 297 da Dutra, sentido SP, em Porto Real.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, a vítima não pode ser identificada devido a gravidade do atropelamento, que aconteceu por volta das 21h. Apenas o pé da vítima permaneceu intacto, em meio aos fragmentos do corpo espalhados na pista. O veículo atropelador não permaneceu no local.

De acordo com a PRF, a pista ficou parcialmente interditada, sem congestionamento, para a realização da perícia e remoção do corpo.