Atual companheiro do ex-marido salva mulher de ser morta a facadas, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma mulher de 31 anos foi salva de levar facadas do ex-marido pelo atual companheiro dele, na manhã de quinta-feira (5). Segundo informações do delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, o suspeito é um homem de 30 anos, que além de ter ameaçado de morte a ex com a faca, teria cometido contra ela os crimes de lesão corporal com violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com Furtado, a vítima já tinha uma medida protetiva em seu favor, devido a um registro anterior de violência psicológica feito em abril deste ano. No entanto, nos últimos meses, o suspeito teria insistido em reatar o relacionamento e, na madrugada de quinta-feira, pediu que a vítima fosse à sua casa, localizada no bairro Santo Antônio e levasse os dois filhos do casal, de cinco meses e três anos de idade.

Quando a vítima chegou ao endereço, o suspeito alegou, logo após receber uma mensagem no celular, que precisava sair por um momento, mas afirmou que retornaria em breve. Após horas de espera, a mulher teria deixado as crianças com a avó e foi procurar o ex-companheiro , suspeitando que ele mantinha um outro relacionamento, no bairro Matadouro.

No local, uma discussão se iniciou e o suspeito agrediu fisicamente a ex-companheira, causando ferimentos em sua boca. A vítima disse que o denunciaria à polícia, e o suspeito ameaçou-a com uma faca. O atual companheiro do suspeito interveio, desarmando-o, e a vítima conseguiu escapar do local.

Furtado informou que o suspeito já possui registros criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, ameaça, lesão corporal, injúria e dano. Pelos crimes cometidos contra a ex-companheira, ele pode enfrentar uma pena de até cinco anos e seis meses de prisão, caso condenado.

O delegado falou sobre o caso, destacando a importância da prisão do suspeito, e informando que o preso será submetido nesta sexta-feira, dia 07, a uma audiência de custódia, em Volta Redonda.

– É fundamental que casos de violência doméstica sejam tratados com a seriedade que merecem. A polícia está empenhada em garantir a segurança e o bem-estar das vítimas e atuaremos com rigor para assegurar que os agressores sejam responsabilizados pelos seus atos. Este episódio reforça a necessidade contínua do combate à violência doméstica e a importância de medidas protetivas em casos como esse, visando a segurança das vítimas e o cumprimento da lei – concluiu.