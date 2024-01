Baixista Mingau recebe alta após mais de três meses de internação

Paraty – O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, teve alta do hospital onde se recuperava do tiro que levou na cabeça quando estava em Paraty, na Costa Verde. Ele deixou o Hospital São Luiz – Unidade Itaim, em São Paulo (capital) e foi para uma clínica de reabilitação na mesma cidade, onde receberá cuidados de fisioterapia e fonoaudiologia. De acordo com boletim médico da unidade onde estava internado, Mingau “deixou a unidade sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico”.

Antes de ser internado, o baixista recebeu uma cadeira de rodas, dada por uma empresa, e mais R$ 10 mil. No dia 14 de dezembro, foi feito um show beneficente que levantou recursos para ajudar a pagar o tratamento.

O caso

O músico, que tem uma pousada em Paraty, foi baleado no início de outubro, quando estava em uma região da cidade que é considerada perigosa por causa da suposta presença de traficantes. O carro dele teria sido cercado pelos bandidos, que desferiram vários tiros.

Em 14 de outubro, policiais militares da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) de Paraty anunciaram a prisão de um dos principais suspeitos da tentativa de homicídio contra Mingau, em Taubaté, no interior de São Paulo.