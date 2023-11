Bandidos fogem da PM e abandonam mochila com drogas na Sessenta - Diário do Vale

Volta Redonda – Policiais Militares apreenderam uma mochila com drogas, no bairro Sessenta, em Volta Redonda, na tarde desta segunda-feira (6). Ao avistar os policiais, os bandidos fugiram do local pela mata, deixando a mochila com as drogas. O material foi encaminhado para a 93ª DP.

Os agentes, que faziam patrulhamento no bairro, receberam a denúncia de que criminosos estariam vendendo drogas na rua 318. Ao avistar os policias, os bandidos fugiram pela mata, deixando uma mochila com 352 pinos de cocaína, 80 tabletes de maconha, uma balança de precisão e material para enrolação.