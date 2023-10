Bandidos trocam tiros com a polícia e um suspeito fica baleado, em Angra

Angra dos Reis – Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar, trocaram tiros com Bandidos armados, por volta de 10h40min desta segunda-feira, no Morro do Carmo. Na ação um suspeito foi baleado e socorrido para o Hospital da Japuíba.

Segundo apurado pela reportagem, os policiais estavam em patrulhamento no Morro da Carmo, quando homens armados dispararam diversos tiros contra eles, próximo a uma localidade conhecida como escadaria da Maria da Roupa. Os agentes revidaram os tiros. Após o tiroteio, um homem teria sido encontrado baleado com uma pistola e um rádio comunicador nas mãos.

Até a publicação desta reportagem o caso estava sendo registrado na 166ª Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, e não havia informações sobre o estado de saúde do suspeito ferido.