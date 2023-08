Barbárie: Suspeito de estuprar bebê de dois anos e tentar encobrir crime afogando a criança é preso em Paty do Alferes

Paty do Alferes – Um homem de 19 anos foi preso na noite de sábado (26) suspeito de estuprar o próprio enteado, de dois anos de idade, em Paty do Alferes. O caso foi registrado pelo delegado titular da 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), Antônio Furtado, que este final de semana está responsável pelo plantão de área.

De acordo com Furtado, existe a suspeita de que, para disfarçar o abuso sexual contra o menino, o homem teria afogado a criança durante o banho. Segundo a Polícia Civil, o bebê chegou a ser levado ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga, no bairro Conceição, em Miguel Pereira, mas acabou não resistindo e morrendo na madrugada de domingo (27). O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), em Volta Redonda.

Antônio Furtado foi pessoalmente neste domingo à 96ª DP, em Miguel Pereira, unidade que investigará o caso, para colher depoimentos e provas que possam elucidar o ocorrido. Segundo o apurado até o momento, o suspeito teria cometido o crime na residência da família, no bairro Granja Califórnia. A mãe da criança, de 21 anos, não estava no local no momento do fato, pois havia saído para trabalhar num quiosque em Miguel Pereira.

Por volta de 14h40 de sábado (26), o suspeito levou o enteado desmaiado à casa de um vizinho. A criança estava nua, molhada e envolta apenas em uma toalha. Inicialmente, o padrasto alegou que a criança teria se sujado durante o almoço e colocada para tomar banho sozinha. Quando foi ao banheiro minutos depois, disse que viu o menino engasgado e se debatendo no chão do box. O vizinho chegou a chamar uma moradora próxima, técnica em enfermagem, para prestar os primeiros socorros à criança, que apresentava sangramento anal.

No hospital, os médicos a diagnosticaram com uma ruptura no intestino reto. Na unidade, chegou a ser submetida à cirurgia, mas após seguidas paradas respiratórias e tentativas de reanimação, acabou não resistindo.

Furtado contou que uma testemunha alega ter visto o padrasto no banheiro com a criança. De acordo com o relato, na boca da vítima havia uma mangueira com a água aberta. Ainda segundo a testemunha, a barriga da criança parecia um ‘balão’. Para o delegado, o padrasto buscou disfarçar o abuso sexual simulando um afogamento. O policial acrescentou que aguarda o resultado do laudo de necropsia, que apontará a real causa da morte.

Neste momento, o preso foi indiciado por estupro de vulnerável com resultado morte, cuja pena máxima é de 30 anos de prisão. No entanto, caso seja confirmado que a morte ocorreu devido à asfixia por afogamento, o somatório das penas pode ultrapassar 40 anos de prisão, devido ao homicídio qualificado praticado contra criança.

“Este caso é brutal e intolerável, já que evidencia o lado mais desumano de uma pessoa, capaz de tudo para escapar das consequências do abuso sexual praticado. Uma criança de apenas 2 anos e 7 meses, completamente indefesa e dependente, abusada por quem deveria a proteger e cuidar. A crueldade e a frieza desse crime são inacreditáveis. Estamos investigando cada detalhe minuciosamente para garantir que a justiça seja feita “, concluiu Furtado.