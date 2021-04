Barbeiro é preso por suspeita de tentativa de feminicídio

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 16:33 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM cumpriram, nesta segunda-feira (5), um mandado de prisão temporária contra um barbeiro, de 27 anos, em Volta Redonda. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio, cuja vítima foi a namorada, e por descumprimento de medida protetiva.

O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), coordenada pela delegada titular Juliana Almeida Alves Domingues, que já vinha realizando várias diligências para prender o suspeito, que estava foragido. Ele foi localizado e detido no bairro Santa Cruz, e levado para a sede da unidade que fica localizada no terceiro pavimento, mesmo prédio onde funciona a 93ª DP, na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado.

O barbeiro será encaminhado para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça de Volta Redonda.