quinta-feira, 28 agosto 2025
Barra Mansa alerta para fraude com entrega de cestas básicas

Suspeitos fotografam documentos de moradores; atendimento oficial só ocorre nas unidades do Cras

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa alertou a população, na tarde desta quinta-feira (28), sobre uma tentativa de golpe que está acontecendo no município. Suspeitos estão se passando por funcionários da Pasta e, durante ligações telefônicas, dizem que querem entregar cestas básicas para moradores cadastrados no Bolsa Família.

Ao chegarem às residências, eles entregam os mantimentos, mas fotografam os documentos das pessoas, prática que não é feita por nenhum servidor da Prefeitura.

“Pedimos aos moradores que não recebam pessoas desconhecidas em suas casas nem forneçam documentos pessoais. A equipe do Cras não vai às residências ou liga para oferecer benefícios. As pessoas que necessitarem de cestas básicas ou do Bolsa Família devem procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) dentro do município, onde receberão todo o direcionamento”, explicou a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte.

A coordenadora do Cras da Vista Alegre, Alexsandra Beltrão, informou que na unidade de saúde, duas pessoas já foram ao local dizendo que tinham sido vítimas do ocorrido. “Orientamos que este não é o procedimento e que as pessoas devem procurar a delegacia de polícia, caso recebam alguma ligação como essa”, alertou Alexsandra.

Para mais esclarecimentos sobre esse e outros assuntos pertinentes, a Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa está sediada na Rua Oscar da Silva Marins, n° 252, Centro. O telefone para contato é o (24) 3512-5692.

