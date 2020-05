Batida entre dois carros é registrada na BR-393, em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 09:17 horas

Volta Redonda – Um acidente foi registrado na noite de quarta-feira, dia 06, na BR-393, no km 284, próximo ao bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Um veículo, modelo VW Gol, com placa de Botucatu SP, ocupado por quatro homens, sem identificação, bateu de frente com um veículo, modelo Fiat Palio, com placa de Volta Redonda, conduzido por uma mulher, de 33 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta das 23h.

Ainda de acordo com os agentes, todos os ocupantes do VW Gol foram socorridos e encaminhados para o Hospital São João Batista, não sendo possível realizar o teste do etilômetro. A condutora do Fiat Palio foi socorrida para a mesma unidade hospitalar.

A PRF registrou o acidente na 93ª DP (Volta Redonda) e informou que a Polícia Civil solicitou ao HSJB, informações sobre a alta médica dos pacientes, para que fossem conduzidos à delegacia por uma equipe da Polícia Civil para identificação e depoimentos sobre o acidente e demais procedimentos legais.

De acordo com a PRF, o VW Gol foi autuado por mau estado de conservação, por estar com os pneus lisos. O veículo foi retido no posto PRF para regularização. O outro veículo (Fiat Palio) foi liberado no local sem alterações.