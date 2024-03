Bebê engasgado é salvo por policiais militares em Resende

Resende – Um bebê engasgado foi salvo por policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar na noite desta quinta-feira (28), no bairro Cidade Alegria, em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança estava desesperada, com o pequeno Bernardo nos braços, quando encontrou os agentes na base do Bairro Presente. Os policiais iniciaram os primeiros socorros e realizaram as manobras de salvamento.

Os militares se deslocaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), enquanto continuaram fazendo os procedimentos de socorro e massagens cardíacas ao longo do trajeto. Com o socorro, o bebê voltou a respirar normalmente.

Após o ocorrido, a criança ficou sob os cuidados da equipe médica.