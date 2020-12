`Bong´de maconha começa a se destacar entre as apreensões da PM

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2020, 12:54 horas

Resende – Mais um objeto ilícito começa a se destacar entre as apreensões feitas pela Polícia Militar: trata-se do `bong` ou cachimbo de água` – um recipiente para fumar maconha – que pode obter efeitos mais poderosos devido ao resfriamento da fumaça da droga.

Recentemente, policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam um desses artefatos para uso de maconha, que estavam com um jovem de 18 anos. Ele foi abordado na Avenida Nova Resende, no bairro Campos Elíseos, em Resende.

Também foram apreendidos um frasco de lança perfume. O rapaz foi levado para a 89ª DP (Resende), onde passou a responder criminalmente em liberdade. O `bong e lança perfume` ficaram apreendidos.