Briga entre casal acaba na delegacia de Valença

Valença – A Polícia Militar conduziu à 91ª Delegacia de Polícia, na noite desta segunda-feira (11), um casal que se agrediu dentro de casa, na Rua Rubens Carrijo de Azevedo, no bairro Pedro Carlos, no distrito de Conservatória.

A mulher, de 19 anos, teria dado uma facada no companheiro, de 24 anos, alegando autodefesa. De acordo com a ocorrência, o rapaz deu entrada na Casa de Caridade de Conservatória com o corpo ensanguentado, afirmando que sua companheira lhe havia esfaqueado.

Abordada pelos policiais, a mulher disse que teve um desentendimento com o homem dentro de casa e que ele teria desferido em seu braço um golpe com um pedaço de madeira. Ela, então, foi à cozinha – onde disse ter continuado a ser agredida – e afirmou não ter tido alternativa senão a de pegar uma faca para se defender. A jovem golpeou o companheiro na altura do peito.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à 91ª Delegacia de Polícia após receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O homem, por sua vez, recebeu atendimento médico e foi transferido para o Hospital Escola de Valença.

Ela foi autuada por lesão corporal e ele por lesão corporal em violência doméstica e familiar. Ambos foram ouvidos e liberados. O caso será investigado pela Polícia Civil.