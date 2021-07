Briga entre PMs termina com um baleado

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 15:39 horas

Angra dos Reis – A 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), em Barra do Piraí, instaurou um procedimento para apurar uma briga entre dois policiais militares na manhã desta segunda-feira, em Angra dos Reis, que terminou com um deles baleado. Segundo testemunhas, os dois são sargentos, lotados no 33º Batalhão da PM, e um deles atirou no outro colega após um desentendimento, que ocorreu no estacionamento de um supermercado na Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba.

Ambos os policiais envolvidos na briga estavam de folga. O policial foi baleado com três tiros, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Praia Brava, onde foi submetido a uma cirurgia. A polícia não esclareceu qual foi o real motivo da discussão entre os dois sargentos.

Primeiramente o fato foi comunicado na 166ª DP (Angra dos Reis) e, em seguida, encaminhado para 5ª DPJM, em Barra do Piraí. A própria PM informou que até o fim desta manhã, o policial que disparou o tiro ainda não tinha sido localizado.