Brutalidade: Corpo de adolescente morto a tiros é encontrado em VR - Diário do Vale

Volta Redonda – O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado, nesta quarta-feira (8), na Estrada União, próximo à Fundação Beatriz Gama, no Retiro. O rapaz foi encontrado com as mãos amarradas e com o corpo cravejado de balas de calibre 9mm e .380. A Polícia Militar foi acionada e a perícia já está no local. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o adolescente seria morador de Caçapava/SP e teria cumprido medida socioeducativa no Degase de Volta Redonda de três a quatro meses. Ele era natural de Resende.

Uma das hipóteses levantadas por fontes do meio policial é de que o jovem tenha sido executado em outro local e levado para a Estrada União. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que passará a conduzir as investigações.