Resende – O corpo de um homem, até o momento sem identificação, foi encontrado embaixo de uma ponte no KM-306 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, próximo ao Posto Floresta. De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem teria sido morto com uma arma branca, às margens do rio. Matéria em atualização.