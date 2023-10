Cadáver é encontrado dentro d’água na Represa de Furnas, em Itatiaia

Itatiaia – O cadáver de um homem, de 58 anos, foi encontrado na manhã de domingo (15), dentro da água, na Represa de Furnas, em Itatiaia. Ele teria sido vítima de afogamento.

O corpo foi identificado por familiares que acionaram os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar. Eles teriam contado aos policiais que a vítima passava por problemas psicológicos, tinha saído do trabalho na sexta-feira (13) e se dirigido para as proximidades da represa. Desde então, o homem não havia sido mais visto. Na manhã de domingo saíram à procura dele e localizaram o corpo dentro d’água.

De acordo com o registro da ocorrência, o corpo foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros, sem marca de agressão. Os bombeiros teriam informado a possível causa da morte seria por afogamento. O Corpo foi encaminhado para o IML. O caso foi registrado na 99° DP onde começa a ser investigado