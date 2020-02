Cadete da Aman morre uma semana após acidente na Dutra

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 18:03 horas

Resende – O cadete da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Felipe Ferreira Alves de Oliveira, de 21 anos, morreu na manhã deste domingo (9), no Hospital Unimed, em Volta Redonda. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, no dia 2 deste mês, na Via Dutra, Km 219, próximo a Paracambi.

Ele dirigia um carro, na pista sentido São Paulo, quando perdeu o controle da direção e acabou caindo de uma ponte. O cadete Bruno Gomes de Oliveira, de 22 anos, também estava no veículo e sobreviveu ao acidente.

Os cadetes seguiam para Aman, onde retornariam às aulas na segunda-feira (3). Em nota, a Aman lamentou a morte de Felipe Ferreira e informou que “se une em solidariedade aos familiares e amigos do cadete”. Até a publicação desta reportagem, não havia informação sobre o sepultamento.