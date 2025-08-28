quinta-feira, 28 agosto 2025
Cães da PRF encontram drogas em bagagem de ônibus na Dutra, em Piraí

Homem de 25 anos afirmou que levaria a droga para Vitória

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de quarta-feira (27), um homem e apreendeu mais de quatro quilos de drogas em um ônibus interestadual que trafegava pela BR-116, no Km 233, em Piraí.

A ação, realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC), aconteceu por volta das 22h. O coletivo, que fazia a linha São Paulo (SP) x Vitória (ES), foi abordado em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF, na Serra das Araras. Com o auxílio dos cães farejadores Cacau, Dom, Venena e Faísca, especializados na detecção de drogas, armas e munições, foi realizada uma vistoria no bagageiro externo.

Durante a inspeção, os cães indicaram a presença de substâncias ilícitas em uma bagagem identificada pela empresa. Após consulta com o motorista, os agentes confirmaram que a mala pertencia ao passageiro da poltrona 45, um homem de 25 anos.

Na presença do proprietário, a bagagem foi aberta, e nela foram encontrados sete tabletes grandes e cinco tabletes menores de haxixe, totalizando 4,56 quilos. O passageiro afirmou que levaria a droga até a rodoviária de Vitória, no Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia Civil.

 

