Cães farejadores encontram aproximadamente 4 quilos de cocaína na Via Dutra

Rio de Janeiro – Policiais rodoviários federais apreenderam, nesta quinta-feira (10), aproximadamente quatro quilos de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, no município do Rio de Janeiro, com auxílio do Núcleo de Operações com Cães – NK9.

Segundo a PRF, a equipe fazia fiscalização na Rodovia Presidente Dutra quando abordaram um Peugeot 206 que estava vindo para a capital fluminense. O motorista disse aos policiais que teria saído de São Paulo e estava vindo visitar um amigo, mas não soube dizer o endereço, o que gerou a desconfiança dos agentes.

Com o apoio do Núcleo de Operações com Cães – NK9, os agentes caninos Cacau e May, especialistas no faro de drogas, armas e munições, indicaram a presença de entorpecentes na área traseira do automóvel. Foi encontrado um fundo falso com aproximadamente 4 quilos de cloridrato de cocaína. A abordagem foi realizada após troca de informações com grupos especializados das Polícias Civis de Goiás e Rio de Janeiro.

O condutor foi detido e afirmou que o carro foi deixado com ele na Brasilândia (SP) e que deveria ser entregue em São Januário, nesta quinta-feira para uma pessoa desconhecida, recebendo mil reais pelo serviço.

A ação faz parte da Operação Palladium com intuito de combater o roubo de cargas e crimes conexos no Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.