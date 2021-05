Caixa de supermercado é indiciada por falsa comunicação de crime

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 15:36 horas

Paraíba do Sul – A delegada titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), Cláudia Nardy Abbud, indiciou uma caixa de supermercado, por falsa comunicação de crime. Na terça-feira, dia 18, a mulher registrou naquela unidade policial, que um homem, alegando que estava armado, roubou R$ 100 que estavam no caixa do estabelecimento.

No entanto, os policiais civis disseram que ao observarem as imagens gravadas por uma câmera de segurança, notaram que a mulher estava muito calma, durante o suposto assalto. Além disso, ela, segundo os agentes, levou muito tempo após o roubo, para comparecer à delegacia.

Ao ser indagada sobre essas incoerências, a funcionária do supermercado acabou confessando que inventou o assalto. Segundo ela, não foi vítima de roubo, mas do “golpe do troco”.

– O golpe do troco é uma fraude que ocorre em todo o país , na qual um estelionatário pede para tocar notas de dinheiro em um caixa de um estabelecimento qualquer e engana a vítima de um determinado jeito, que acaba entregando ao “espertalhão”, um valor maior de dinheiro do que devia. Por isso, com medo de ter o dinheiro que deu a mais, descontado no seu salário, inventou o assalto – explicou um inspetor da 107ª DP.

A Polícia Civil passou a divulgar foto do suposto estelionatário. Qualquer informação sobre o paradeiro dele, poderá ser passada por meio do telefone da DP (24) 2263-2341 ou 1990 (PM).