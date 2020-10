Câmera flagra suspeito de furto de bicicleta no bairro Brasilândia

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 20:41 horas

Volta Redonda– Um homem foi preso no final da tarde desta terça-feira, dia 20, suspeito de furtar uma bicicleta, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. Toda ação do suspeito foi filmada por moradores, que participam do projeto “Rede de Vizinhos e Lojistas Agentes”. Os moradores chamaram a Polícia Militar no local e também disponibilizaram as imagens gravadas do furto aos agentes. Em seguida, os policiais detiveram o suspeito.