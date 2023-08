Câmeras ajudam na recuperação de mais um carro furtado em Volta Redonda

Volta Redonda – O sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), conseguiu mais uma vez, na manhã desta segunda-feira (21), auxiliar na recuperação de outro veículo: o Sandero prata, que foi furtado na quarta-feira (16) e que estava inserido no sistema de leitura de placas das câmeras OCR (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português). O carro foi encontrado menos de 10 minutos após o sistema ter alertado, durante a sua passagem pelo bairro Retiro.

De acordo com os guardas municipais Silva e Dos Santos, que operam as imagens das câmeras no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), o sistema acusou a movimentação do Sandero às 8h44 desta segunda-feira, quando ele passou pela câmera OCR. Imediatamente, os agentes foram seguindo os movimentos do carro, enquanto os sargentos da Polícia Militar, Seabra e Haroldo, avisaram as viaturas, que rapidamente iniciaram o cerco. O veículo foi abandonado na Rua Maranhão e encontrado em menos de 10 minutos após o sistema ter acusado.

“O sucesso na solução dessa ocorrência mostra que estamos no caminho certo, que o monitoramento das câmeras de segurança e a expertise dos nossos operadores fazem de Volta Redonda uma cidade muito mais segura. Parabéns aos envolvidos, que trabalharam com eficiência e rapidez para que o proprietário tivesse o seu bem de volta”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.