Câmeras com leitura de placa ajudam na recuperação de veículo roubado em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 11:12 horas

Com identificação pelos equipamentos, GMVR planejou abordagem que resultou em apreensão do automóvel no bairro Ponte Alta

Volta Redonda – O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e o Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), recuperaram carro com registro de roubo/furto. O veículo foi, por três dias, monitorando e foi flagrado pela pela câmera de leitura inteligente – conhecida por OCR (optical character recognition) que permite monitorar e analisar imagens, verificando ilegalidades. O carro, um Pálio da cor vermelha, com placas LQE 8I69 constava no sistema do Ministério da Justiça, inserido pela 93ª DP (Delegacia de Polícia), no dia 20 de janeiro.

A abordagem ao veículo, segundo o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, ocorreu próximo ao viaduto da Ponte Alta. “Montamos o esquema de cerco e abordamos o veículo. O condutor, de 32 anos, informou que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o documento do carro não está em seu nome, embora tenha afirmado possuir o recibo de compra e venda”, explicou.

O carro foi levado para a 93ª DP, onde foi realizado um outro registro de ocorrência (RO), sendo desta vez, referente a recuperação de veículo. Como o motorista não apresentou uma pessoa habilitada para retirar o automóvel, o mesmo foi removido ao Depósito Público Municipal até que seja sanada alguma pendência junto ao Detran. A 93ª DP vai investigar o caso.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “esse tipo de ocorrência demonstra que estamos no caminho certo de investimento, ampliação e modernização do sistema de câmeras, já que haverá um incremento, principalmente visando o cerco da cidade, onde teremos maior facilidade de identificar o deslocamento de veículos com restrições. Ações como essas serão comuns e fortalecidas”.