Câmeras de monitoramento da prefeitura são furtadas no Siderlândia

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para recuperar duas câmeras de vigilância da prefeitura que teriam sido furtadas no bairro Siderlândia.

Os agentes foram ao endereço para localizar o material e o suspeito e, durante a diligência, foram informados de que as câmeras poderiam estar perto do campo de futebol do bairro, na Avenida Presidente Kennedy.

As câmeras foram encontradas no local e levadas até a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o caso foi registrado.