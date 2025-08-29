Câmeras de reconhecimento facial ajudam a encontrar desaparecidos em VR

Volta Redonda – O sistema de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial, operado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), auxiliou na localização de 15 pessoas desaparecidas, desde novembro do ano passado, quando foi colocado em prática.

A tecnologia, inicialmente utilizada para identificar foragidos da Justiça, passou a ser aplicada também em casos registrados na Polícia Civil, em parceria com as polícias Militar e a Operação Segurança Presente. O trabalho é orientado pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Henrique.

“Nós entendemos que segurança pública não se resume somente no combate à criminalidade. Ela também está diretamente ligada ao bem-estar social. Quando conseguimos utilizar as câmeras para ajudar famílias a reencontrarem seus entes queridos, estamos cumprindo uma missão no aspecto social. Ficamos satisfeitos de contribuir para que essas pessoas retornem aos seus lares em segurança”, destacou coronel Henrique.

Segundo o psicólogo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Thalles Cavalcanti, o recurso representa um apoio às famílias que enfrentam a ausência de parentes próximos. Ele avalia que o reconhecimento facial amplia a rede de proteção social.

“Nos primeiros dias, a rotina da família costuma ser marcada por uma busca desesperada, em meio a uma mistura de pânico e esperança. Essa tensão inicial frequentemente desencadeia quadros de ansiedade intensa. Sob uma perspectiva psicossocial, as câmeras deixam de ser apenas instrumentos de segurança e passam a representar uma chance de recomeço para famílias marcadas pelo desaparecimento. A possibilidade de reencontrar e reconhecer pessoas desaparecidas torna-se essencial não apenas para resgatar a trajetória desses sujeitos, mas também para, a partir do reencontro, reconstruir vínculos com familiares, amigos e comunidade”, disse Cavalcanti.

Volta Redonda foi a primeira cidade do estado, fora a capital, a adotar o sistema. As imagens captadas pelas câmeras municipais são cruzadas com o banco de dados da Polícia Civil através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Quando há correspondência, o policial em patrulhamento recebe o alerta e conduz o caso para a delegacia.

O município possui mais de 2 mil câmeras integradas ao Ciosp, incluindo equipamentos fixos, de leitura de placas, de reconhecimento facial e particulares. O sistema é mantido por meio de cooperação entre a prefeitura, o Governo do Estado e o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar.

Portal de Desaparecidos do Brasil

Durante o 4º encontro nacional dos gestores das polícias civis, realizado nesta semana em Fortaleza-CE, foi lançado oficialmente o Portal de Desaparecidos do Brasil – uma plataforma nacional voltada ao compartilhamento integrado de informações sobre pessoas desaparecidas.

A ferramenta representa um avanço significativo no enfrentamento a um dos maiores desafios da segurança pública, permitindo que os dados sejam acessados e atualizados de forma unificada entre todas as polícias civis do país. O portal amplia a eficiência investigativa, favorece a celeridade na localização de pessoas e fortalece a cooperação interestadual.