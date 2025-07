Câmeras de segurança ajudam a recuperar veículo roubado em Volta Redonda

Volta Redonda – Um carro roubado foi recuperado no último sábado (26) por meio do sistema de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) de Volta Redonda. Dois agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados após a central identificar que o veículo, que trafegava pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, constava como roubado. Toda a ação foi monitorada até a abordagem.

O carro estava ocupado por dois suspeitos. A consulta ao sistema do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) confirmou a irregularidade, e outra verificação apontou que o condutor tinha passagem pela polícia. Ambos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia.

Na delegacia, o motorista alegou ter comprado o carro de outra pessoa, enquanto o passageiro disse estar apenas como carona. A dupla foi liberada após depoimento, e o veículo levado para o Depósito Municipal.

“Graças à ação integrada das câmeras do Ciosp com a Polícia Militar, tiramos das ruas mais um veículo roubado. É um trabalho incansável, realizado 24 horas por dia, sete dias por semana, para deixarmos as ruas mais seguras e coibir crimes e a sensação de impunidade”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique.