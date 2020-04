Câmeras de segurança registram assalto em supermercado em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 22:58 horas

Volta Redonda – Um supermercado localizado na Rua Carlos Gomes, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, foi assaltado na tarde desta terça-feira, 31. Imagens do circuito interno do estabelecimento registraram o momento quando dois homens, usando boné, entraram juntos, e anunciaram o assalto a dois funcionários que estavam em um dos caixas, sem chamar atenção de outros clientes. Nas imagens dá para ver a funcionária retirando todo o dinheiro do caixa, e entregando nas mãos de um dos suspeitos, enquanto o outro suspeito dava cobertura. A abordagem aconteceu por volta das 16h55 e durou menos de um minuto.

Policiais militares foram até o endereço e, ao chegarem, foram informados pelo proprietário do estabelecimento, um idoso de 65 anos, que dois suspeitos, não identificados, ambos de pele parda, haviam roubado o supermercado, fugindo em seguida sentido ao bairro Água Limpa. A quantia levada pelos suspeitos não foi divulgada. Ninguém foi preso.

De acordo com a ocorrência, o proprietário do estabelecimento informou à PM que comparecerá à 93ª DP (Volta Redonda) para registrar a ocorrência.