Câmeras flagram suspeito praticando roubo em shopping de Resende

Resende – As câmeras de um shopping na Rua Saturnino Braga, no Centro, flagraram na noite desta terça-feira (28) um roubo praticado contra uma mulher de 51 anos. De acordo com o apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, ela estava no estacionamento G2 do shopping quanto foi abordada por um homem trajando bermuda, camisa preta, chinelos e usando capacete. Ele teria anunciado o roubo e feito menção de estar armado ao colocar a mão na cintura. O suspeito roubou R$ 300 em espécie e um iPhone 12.

O sistema de monitoramento do shopping capturou imagens de quando o suspeito chegou ao local: de camisa branca, que teria sido trocada por uma preta para a execução do crime. O homem teria utilizado uma moto CG Honda azul, parada próximo ao shopping. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia.