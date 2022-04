Caminhão basculante roubado é recuperado pela PRF em trecho da Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 16:51 horas

Barra Mansa- Policiais Rodoviários da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal(PRF) recuperaram na manhã desta quinta-feira, dia 28, um caminhão com registro de roubo em São Gonçalo.

De acordo com a PRF, durante a abordagem de um caminhão basculante M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4, com placas de Volta Redonda/RJ, os agentes perceberam que o ano de fabricação constante no documento apresentado não condizia com o do veículo fiscalizado. E depois de uma inspeção veicular minuciosa, os agentes encontraram adulterações nos itens de identificação, constatando tratar-se de um clone; sendo verificado que o caminhão original (abordado pela PRF) seria emplacado em Duque de Caxias, estando com registro de roubo em 14/01/2019, em São Gonçalo/RJ.

Depois de confirmada a adulteração, o motorista de 37 anos foi detido por receptação de veículo roubado e a, ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para os procedimentos de praxe e a recuperação do veículo roubado.

Segundo a PRF, o motorista alegou não saber que o caminhão era um clone, muito menos que era roubado, informando apenas que é funcionário de uma empresa de recolhimento de entulhos de Volta Redonda, e que segundo ele seria proprietária responsável pelo caminhão.