Caminhão com mais de 11 toneladas de excesso peso é flagrado pela PRF na Dutra

A equipe DELTA da 7ª DEL PRF flagrou um caminhão Scania, na noite de domingo (26), com excesso de peso, transportando mais de 11 toneladas de carga. A abordagem aconteceu na altura do km 317 da Dutra, sentido RJ, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, nenhuma alteração foi constatada com o condutor. Mas, foi verificado que o veículo transportava placas de pisos cerâmicos e pela nota fiscal já havia sido verificado excesso de peso transportado pelo veículo.

O caminhão foi levado pela PRF até o posto de pesagem de Resende (balança). Após a pesagem foi constatado excesso de 11.400 kg no Peso Bruto Total (PBT). O veículo ficou retido no pátio da balança para regularização, ou seja, transbordo do excesso constatado, além das devidas multas pelas infrações verificadas.

De acordo com informações da PRF, veículos de carga circulando com excesso de peso, além de danificar o pavimento, colocam em risco a segurança do trânsito, pois sobrecarregam o sistema de suspensão, freios, pneus, chassi e outros componentes que podem ser danificados, ocorrendo alguma pane que cause perda do controle do veículo e acidentes.