Caminhão de farinha capota na Serra das Araras

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 11:07 horas

Piraí – A Polícia Rodoviária Federal registrou nesta quinta-feira, dia 25, o capotamento de um caminhão transportando farinha de trigo, próximo o Km 226 da Via Dutra. O acidente ocorreu na descida da Serra das Araras, em Piraí, sem vítimas. No entanto, a pista teve de ser parcialmente interditada, com tráfego fluindo apenas pela faixa da esquerda. A PRF está no local e confirmou lentidão no trecho.