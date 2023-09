Caminhoneiro com mandado de prisão em aberto é detido em Resende

Resende – Um caminhoneiro, de 42 anos, foi detido na madrugada desta segunda-feira (18), por agentes da Polícia Rodoviária Federal, em Resende. O fato aconteceu no KM 310, da Rodovia Presidente Dutra.

Uma equipe realizava a escolta de um ônibus de torcida do São Paulo, quando notaram uma carreta com placas de Pouso Alegre (MG) estacionada em local inapropriado. O motorista foi abordado, tendo seus documentos consultados nos sistema disponíveis e sendo encontrado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O documento havia expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajubá (MG), no dia 12 deste mês, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Ele foi detido e encaminhado para a 89ª DP, para cumprimento do mandado, ficando preso naquela unidade à disposição da Justiça.