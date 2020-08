Caminhoneiro é detido na BR-393 por suspeita de uso de documento falso

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 20:04 horas

Barra do Piraí – Um caminhoneiro, de 31 anos, e um passageiro, de 35, foram levados por policiais rodoviários federais para a 88ª DP, suspeitos de uso de documento falso. Eles foram abordados nesta quinta-feira, dia 20, na BR-393, Km 275, em Barra do Piraí.

Os agentes disseram que o motorista apresentou uma CRLV com licenciamento atualizado em 2019. Eles, no entanto, ao verificarem o documento no sistema de informática da polícia, descobriram que o último licenciamento do veículo ocorreu em 2016, em Palmas (TO).

O motorista, que seguia de Sapucaia para Itatiaia, deu várias versões contraditórias, segundo os policiais, fato que vez aumentar a suspeita contra ele.

A princípio, o condutor irá responder por “uso de documento falso”. Após autuação, o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio da PRF.