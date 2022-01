Caminhoneiro é detido por apropriação indébita em trecho da Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 10:59 horas

Piraí- Uma carreta transportando produtos da empresa Nestlé, ao ser abordada por volta das 10h30 de segunda-feira, dia 17, no km 227 da Dutra, em Piraí, foi verificado por agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária(PRF), descumprimento da lei do descanso do caminhoneiro.

De acordo com a PRF, após ser confirmado o descumprimento da lei, o condutor foi obrigado a ficar estacionado no posto da PRF de Caiçara por 11h para cumprir exigência da legislação.

Os agentes informaram que enquanto a carreta estava estacionada no pátio do Posto PRF, por volta dás 13h os agentes receberam a informação que havia suspeita de que a referida carreta havia desviado da rota que ela deveria seguir. Após várias verificações, levantamentos, e contato com a empresa proprietária da carga (Nestlé), foi confirmado que a carga havia sido desviada, pois teria saído de Minas Gerais com destino Bahia e não deveria estar transitando pela Dutra, tendo a empresa já efetuado registro de ‘Apropriação Indébita’ da mercadoria.

Após às confirmações, por volta dás 16h, o caminhoneiro foi detido por apropriação indébita e encaminhado juntamente com o veículo e a carga para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí para os procedimentos cabíveis.

Segundo a PRF, na Delegacia de Polícia foi lavrado o registro de recuperação de apropriação indébita, e o veículo foi apreendido. Em relação a carga de leite em pó, a PRF informou que ela será liberada apenas para um representante legal da empresa.