Caminhoneiro fica ferido em acidente na Via Dutra, em Resende

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 15:47 horas

Resende – Um caminhoneiro ficou ferido na manhã desta quarta-feira, dia 28, ao bater com o caminhão que conduzia em outro caminhão. O acidente foi na Via Dutra, Km 367, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

A vítima ficou presa às ferragens do veículo, sofrendo ferimentos graves na perna. Ele foi levado para o Hospital de Emergência de Resende.

O outro caminhoneiro não se feriu. Devido ao acidente, a pista no sentido Rio ficou parcialmente interditada, gerando um congestionamento de 4 quilômetros de extensão.

O trecho onde ocorreu a batida só foi liberado no final desta manhã.