Carnaval termina com uma morte e uma tentativa de homicídio em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 11:39 horas

Volta Redonda – Policiais civis e militares registraram um assassinato e uma tentativa de homicídio e agressão durante o Carnaval, em Volta Redonda. Uma das vítimas foi José Carlos dos Santos, de 25 anos.

Ele foi morto a tiros no domingo (23), na Rua Darci Ribeiro, no bairro Ilha Parque. A vítima foi sepultada no dia seguinte, no Cemitério Municipal do Retiro.

Mais crimes

Um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado na segunda-feira (24), pelo marido da mulher com que a vítima marcou um encontro. O suspeito se escondeu no banco traseiro do veículo, que era conduzido pela a esposa dele.

Quando o suposto amante entrou no veículo, no local marcado para o encontro, o rival o esfaqueou. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). O jovem foi levado para o Hospital São João Batista.

Na mesma delegacia foi registrada a ocorrência de um homem de 37 anos, agredido a socos por um grupo de jovens, na Vila Santa Cecília. A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista, com fratura no crânio e escoriações pelo corpo.

A polícia aguarda a recuperação do paciente para registrar seu depoimento e tentar localizar e prender os agressores.