Carreta com restrição de busca e apreensão é recuperada na Dutra, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de março de 2023, 08:23 horas

Resende – Equipes da 7ª DEL da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na tarde deste sábado (25) uma carreta que estaria com restrição de busca e apreensão expedida pela 1ª Vara Cível de Resende. Com essas informações, a PRF fez uma varredura no trecho entre São Paulo e Rio, na Via Dutra. Os policiais localizaram o veículo, que vinha de São Paulo, na altura do KM 336, em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

De acordo com a PRF, o condutor do veículo não era o proprietário e não estava ciente sobre a restrição judicial. O dono da carreta, segundo o documento, negociou a compra do cavalo-trator VW/25.360 CTC 6X2, com placas do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 520 mil. Ele teria dado um cheque de entrada e dividido o restante do valor em parcelas. O cheque, porém, era sem fundo, e o comprador jamais pagou qualquer parcela referente à compra da carreta. O veículo circulava pelas estradas há mais de um ano. O vendedor do automóvel, sentindo-se lesado, ingressou com uma ação na Justiça.

A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia (DP) de Resende.