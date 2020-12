Carreta derrama carga na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 19:28 horas

Barra do Piraí e Porto Real – Uma carreta derramou garrafas de vidro vazias, na tarde desta terça-feira, dia 8, na BR-393, no local conhecido como Curva do Aterrado, em Barra do Piraí. Policiais rodoviários federais informaram que não houve registro de vítimas.

Devido a queda da carga, o trecho foi interditado, mas já está liberado. Segundo a PRF, a pista precisou ser lavada com jato de água, por conta da grande quantidade de vidro.

Incêndio na Via Dutra

Outra carreta teve os dois pneus do semirreboque incendiados também na tarde desta terça-feira (8), na Via Dutra, Km 292, em Porto Real. O motorista conseguiu desatrelar o cavalo-trator do semirreboque.

O incêndio foi debelado por bombeiros, e não atingiu outras partes do semirreboque. Para que os bombeiros pudessem realizar o trabalho, a pista sentido Rio foi interditada, até que o fogo fosse totalmente apagado. Houve congestionamento, mas, o trecho já está liberado.

Além disso, não houve vítimas ou crime relacionado ao acidente. O motorista da carreta foi orientado a preencher uma Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), por meio da internet.

A carga de cabo de aço que estava sendo transportada não foi afetada pelo incêndio. Segundo a PRF, a causa provável foi superaquecimento do sistema de frios.