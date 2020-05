Carreta pega fogo na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 10 de Maio de 2020, 12:55 horas

Piraí – Uma carreta transportando uma peça metálica, não especificada, pegou fogo na manhã deste domingo (10) na altura do km 234,8 da Dutra, sentido SP, em Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, a equipe da 7ª DEL PRF foi acionada por volta das 11h30 para atender ocorrência de incêndio, e, após chegar ao local, constatou o chamado, sem vítimas.

Segundo um agente, o veículo permaneceu estacionado no acostamento, sem provocar interdição no trecho. A causa do incêndio não foi divulgada.